Об отставке пишут в Facebook работники компании.

Причиной ухода Стамоса являются частые споры с другими руководителями соцсети, на счет роли Facebook в распространении русской пропаганды и того как нужно бороться с дезинформацией. Руководитель безопасности хотел раскрыть действия России в Facebook. В частности Стамос сообщал о фейковых российских аккаунтах, которые во время американских выборов 2016 распространяли рекламу политического характера. Уйти из компании глава безопасности планировал еще в декабре 2017, однако его попросили остаться до августа 2018 года, чтобы не навредить интересам компании.

Сам же Стамос написал об изменении его полномочий в Facebook, однако свое увольнение он не подтверждает.

«Несмотря на слухи, я, как и раньше, в полной мере занят работой в Facebook. Это правда, что моя роль изменилась. Сейчас я уделяю больше времени изучению новых угроз в сфере безопасности и работаю над безопасностью выборов», — написал он в Twitter.

В Facebook информацию об отставке руководителя службы безопасности также не комментируют.

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