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|Журналист показал, как депутаты «работают» в Верховной Раде во время заседаний (фото)
|20.03.2018 21:48
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Так, в объектив камеры корреспондента «Цензор.Нет» попали телефоны народных избранников, где можно четко разглядеть, чем именно они занимаются на работе.
Народный депутат от «Партии «Відродження» Евгений Геллер посвятил свое время игре на смартфоне.
От него решили не отставать еще два народных избранника.
Сразу пятеро депутатов взяли в руки свои гаджеты, и занимаются каждый своим делом.Источник
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