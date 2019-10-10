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|Пьешь - и худеешь: 7 видов чая, сжигающих жир
|10.10.2019 15:57
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Мы подобрали семь видов чая, которые так или иначе помогут похудеть. У каждого из них разная особенность: какие-то блокируют чувство голода, какие-то усиливают метаболизм, какие-то сжигают жир. Но все они проверены и эффективны.
1. Имбирный чай
Имбирь – древнее средство для похудения, которое зарекомендовало себя с лучшей стороны. Раньше корень имбиря был редкость, сегодня же купить его не составляет труда. Натрите имбирь на терке и заварите вместе с любимым чаем. Регулируйте количество по вкусу и комфорту.
2. Зеленый чай
Зеленый чай активно действует на кровь и обмен веществ, повышает тонус мышц. Зеленый чай станет отличной альтернативой кофе, он даст энергию, необходимую в первой половине дня. Зеленый чай с лимоном обладает жиросжигающим эффектом и способствует выводу лишней жидкости из организма и устранению отеков.
3. Каркаде
Красный чай каркаде также оказывает тонизирующее воздействие на организм и ускоряет обмен веществ. Особенно полезен каркаде для спортсменов, так как он имеет сильный бодрящий эффект. А вот пить его на ночь не рекомендуется - по этой же причине.
4. Масала
Всевозможные заморские диковинки – уже не редкость для нас. И на сегодняшний день у нас есть шанс похудеть с помощью индийского чая масала – древнейшего средства для поддержания красивой фигуры. Масала обладает жиросжигающим эффектом и заставляет кишечник работать активнее, помогая переваривать тяжелую и жирную пищу.
5. Шиповник
Отвар шиповника используется не только для обогащения организма витамином С во время простуд. Он также обладает противоотечными свойства, а потому помогает держать фигуру в тонусе. Он выводит лишнюю жидкость из организма и препятствует ее дальнейшему накоплению.
6. Рябина
Рябиновый чай помогает утихомирить чувство голода. Пейте его перед сном, чтобы не было соблазна перекусить на ночь. Рябина специфична на вкус, но в горячем напитке она ароматна и вкусна, просто приправьте ее по вкусу медом.
7. Ежевика
Для приготовления этого напитка вам понадобятся именно листья этого растения. Горячий напиток разгоняет обмен веществ, способствует выводу лишней жидкости из организма и улучшает работу кишечника.