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- В Китае родились редчайшие львята-альбиносы
|В Китае родились редчайшие львята-альбиносы
|10.10.2019 16:15
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В Китае, где ранее в одном из зоопарков «опозорился» лев, появились на свет два редких белых львенка: самец и самка. Они родились в одном из китайских заповедников.
Для матери-львицы эти роды были первыми, следовательно она еще не знала, как обращаться с малышами. В связи с этим зоологи быстро поместили новорожденных в инкубатор и установили наблюдение.
Каждые три часа малышей кормят козьим молоком, меряют температуру и взвешивают.