В Китае, где ранее в одном из зоопарков «опозорился» лев, появились на свет два редких белых львенка: самец и самка. Они родились в одном из китайских заповедников.

Для матери-львицы эти роды были первыми, следовательно она еще не знала, как обращаться с малышами. В связи с этим зоологи быстро поместили новорожденных в инкубатор и установили наблюдение.

Каждые три часа малышей кормят козьим молоком, меряют температуру и взвешивают.

Белые львы, или львы-альбиносы, в природе встречается крайне редко, следовательно рождение сразу двух таких львят считается чрезвычайной удачей – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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