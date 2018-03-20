Это результат бездарной внешней политики Кремля.

О том, чем для РФ обернется газовая договоренность Киева с Катаром, объяснил известный российский блогер Эль Мюрид.

20 марта Петр Порошенко сообщил о договоренностях с Катаром на поставку сжиженного газа в Украину. Мюрид, комментируя эту новость, обратил внимание на то, что потеря украинского рынка для России — настоящая катастрофа.

“Россия своими руками похоронила единственный хитрый проект развития — ЕАЭС, который без украинского рынка абсолютно не функционален. Теперь украинский рынок (пусть и сокращающийся), делят другие”, — подчеркнул блогер.

Он уточнил, что провальность политики режима уже ясна для всех, однако сворачивать ее Кремль все равно не планирует.

“Она ведет только к сокращению национального богатства, населения, рынков, экономики, а в конечном итоге — и самой страны”, — предрек Мюрид России печальный исход.



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