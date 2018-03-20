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|Стало известно, какую сумму взыскали с должников по алиментам за полтора месяца нового закона
|20.03.2018 23:56
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Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.
Отметим, средства были взысканы в соответствии с новым законом об ограничениях для неплательщиков алиментов, который вступил в силу 6 февраля.
“Начал действовать закон об усилении ответственности тех лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов. Мы имеем первые хорошие результаты, потому что только за полтора месяца у нас есть 310 млн гривен, которые были взысканы с тех родителей, которые годами не платили алименты своим детям“, — рассказал Петренко.
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