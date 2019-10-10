Мода по-німецьки: власний стиль, рюкзаки, сандалі зi шкарпетками
10.10.2019 16:33
10 октября
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10.10.2019
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Метки: мода, Германия, общество, одежда, стиль.
10 октября
Що купують і носять німці, скільки грошей витрачають на одяг, як шукають власний стиль і яка вона - мода по-німецькому? Журналістка DW Рейчел Стюарт розповідає про звички німців: від вуличної моди до подіумів.