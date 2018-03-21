«До конца суток 20 марта во Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях гололед», — отмечается в сообщении.

Также прогнозируют сильный снегопад ночью и утром 21 марта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, а на Приазовье кое-где 25-28 м/с. На дорогах страны ожидается гололедица.

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