Береза считает, что проверить Савченко нужно после голосования за снятие неприкосновенности, которое, как ожидается, состоится 22 марта.

— Я думаю, что нам нужно проголосовать за то, чтобы Савченко прошла медобследование на предмет своего психического состояния. Вопрос чести генпрокуратуры и спецслужб, чтобы этот человек остался в Украине, и мы дождались того, чтобы с нее сняли депутатскую неприкосновенность для того, чтобы следственные органы могли начать работу с ней, — сказал председатель подкомитета по вопросам безопасности и депутат «Народного фронта».

Его однопартиец Антон Геращенко также будет голосовать за снятие неприкосновенности с Савченко, но не за ее задержание и арест. По его словам, он усомнился в адекватности депутата после того, как прочитал представление Генпрокуратуры.

— Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому выводу я пришёл после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание пока ещё народного депутата. По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности, и не буду голосовать за ее задержание и арест. Это моя личная позиция. Объясню почему: Во-первых, не хочу создавать для неё образ жертвы. Для меня она не жертва, а правонарушитель. А во-вторых, считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице, — высказалсяГеращенко в Facebook.

Генеральная прокуратура подозревает Надежду Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде. Сама она объяснила обвинения тем, что запутывала людей, которые хотели ее убить. По ее словам, она умышленно выдумывала планы по ликвидации верхушки власти.

Ранее проблемы психического здоровья у Савченко «заметил» премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он сказал, комментируя подозрения ГПУ. Депутат Сергей Пашинский считает, что потенциальный следователь по делу Савченко первым делом должен вынести постановление о психиатрической экспертизе.

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