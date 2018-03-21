Деловые Сводки
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|Украина попала на 3-е место в списке самых дешевых стран для проживания
|21.03.2018 00:36
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Украина вошла в тройку самых дешевых для проживания стран мира. Об этом сообщает MoveHub.
Для составления рейтинга издание взяло данные онлайн-базы данных Numbeo за 2018 г.
Numbeo — онлайн база, которую формируют пользователи со только мира. Для создания своего индекса стоимости жизни Numbeo собирает огромное количество данных, ориентируясь на потребительские издержки и уровень цен. При расчете учитывается свыше 50 факторов, начиная от средней стоимости блюд в ресторанах и заканчивая арендой жилья.
На карте наиболее дорогие страны отмечены красным, дешевые — зеленым.
Наиболее дешевый уровень жизни — в Пакистане. За ним в первую пятерку вошли: Египет, Украина, Индия и Тунис.
Дороже только жить на Бермудских Островах. В топ-5 дорогих стран также попали: Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские Острова.
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