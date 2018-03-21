Он отметил, что с 25-26 марта в Украине ожидается небольшое потепление — до +3 +5 градусов.

«Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи (8 апреля — Ред.). Потом дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов. Не более. Погода будет ветреная, сырая, прохладная», — рассказал синоптик.

По словам Горбаня, следующие семь дней после Пасхи обычно температуры нарастают быстро, но в этом году такого ждать не стоит: ожидается только 11-12 градусов выше нуля.

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