Финляндия осудила военное наступление Турции в Сирии и заморозила выдачу лицензий на продажу оружия этой стране. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle в четверг, 10 октября.

Премьер-министр Антти Ринне заявил, что Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию. По словам главы правительства, действия Турции усложняют и без того острый кризис в регионе.

"Мы крайне обеспокоены последствиями действий Турции для гуманитарной ситуации в Сирии. Военные действия могут привести к появлению новых беженцев, стремящихся покинуть регион. Нам важно подготовиться к этому также на уровне ЕС", - заявил Ринне.

Министр обороны Антти Кайкконен обосновывает решение заморозить экспорт оружия тем, что Турция начала военную операцию в Северной Сирии, и Финляндия не экспортирует оружие в воюющие страны или государства, нарушающих права человека. Кайкконен охарактеризовал ситуацию в Северной Сирии как серьезную.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. Таким образом он оставил курдов без военной помощи США.

Позже Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.





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