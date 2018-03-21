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|Стивена Хокинга похоронят в Лондоне рядом с Исааком Ньютоном
|21.03.2018 01:40
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Представитель аббатства заявил во вторник, что прах будет помещен туда в этом году на Службу Благодарения.
Декан Вестминстерского аббатства Иоанн Холл сказал, что это вполне логично, что останки Хокинга будут покоиться в аббатстве рядом с известными учеными.
Он сказал, что Ньютон был похоронен в аббатстве в 1727 году, и Чарльз Дарвин был похоронен там в 1882 году.
Хокинг, который умер на прошлой неделе в возрасте 76 лет, был одним из самых опытных физиков в мире, несмотря на то, что он страдал последствиями бокового амиотрофического склероза.
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