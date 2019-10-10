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|В Киеве устроили шоу на презентации фильма "Захар Беркут"
|10.10.2019 17:09
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Каждый, кто оказался возле кинотеатра "Киевская Русь", смог почувствовать себя героем фильма. Здесь играли на трембитах, жгли костры, всадники скакали на лошадях. Перед кинотеатром развернулось невероятно зрелищное шоу. Не на словах, а на мечах монголы сошлись в поединке с тухольцами. Мгновенно кинотеатр превратился в площадку для сценических боев, выставки костюмов, огненного и конного шоу.
Гала-премьера украинской исторической драмы "Захар Беркут" прошла с грандиозным размахом. Кинотеатр "Киевская Русь" принял звездных гостей.
10 октября – всеукраинская премьера фильма. Лента выйдет на экраны по всей стране - рассказали в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".