 В Киеве устроили шоу на презентации фильма "Захар Беркут" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве устроили шоу на презентации фильма "Захар Беркут"
10.10.2019 17:09
В следующем году телевизионная премьера состоится на телеканале Украина.

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Каждый, кто оказался возле кинотеатра "Киевская Русь", смог почувствовать себя героем фильма. Здесь играли на трембитах, жгли костры, всадники скакали на лошадях. Перед кинотеатром развернулось невероятно зрелищное шоу. Не на словах, а на мечах монголы сошлись в поединке с тухольцами. Мгновенно кинотеатр превратился в площадку для сценических боев, выставки костюмов, огненного и конного шоу.

Гала-премьера украинской исторической драмы "Захар Беркут" прошла с грандиозным размахом. Кинотеатр "Киевская Русь" принял звездных гостей.
"Захар Беркут" – украинский исторический экшен, снятый по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

10 октября – всеукраинская премьера фильма. Лента выйдет на экраны по всей стране - рассказали в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".
Телеканал "Украина" – генеральный медиапартнер фильма. И если вам не удастся посмотреть исторический экшен в кинотеатре, или же вы захотите пересмотреть ленту еще раз, знайте, что в следующем году телевизионная премьера состоится на телеканале "Украина".

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