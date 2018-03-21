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|Джастин Трюдо изменил условия продажи огнестрельного оружия в Канаде
|21.03.2018 07:44
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Продавцы оружия в Канаде должны будут вести учет инвентаря и продаж огнестрельного оружия не менее 20 лет в соответствии с новым законодательством, введенным во вторник правительством премьер-министра Джастина Трюдо.
Предлагаемый законопроект также расширит рамки личных проверок для тех, кто хочет приобрести оружие.
Например, вопросы личной истории в отношении заявки на получение лицензии будут охватывать всю жизнь человека, а не пять лет.
Министр общественной безопасности Ральф Гудэйл заявил, что во вторник преступления, связанные с огнестрельным оружием, стали более распространенными, несмотря на общее снижение уровня преступности в Канаде за последние два десятилетия.
Трюдо назвал данные телодвижения здравым смыслом и сказал, что ужесточение проверок биографий покупателей будут держать людей в безопасности.
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