Разведение сил на линии столкновения на Донбассе не начнется, пока в этом регионе не прекратятся провокации и стрельба. Об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет Интерфакс-Украина.

Мы не можем говорить о разведении, пока не настанет тишина, когда перестанут стрелять и когда мы увидим, что разведение идёт с двух сторон, потому что оно должно быть зеркальным. Тогда мы можем проводить этот процесс, - сказал Загороднюк.

В настоящее же время, как отметил глава оборонного ведомства, провокации в месте возможного разведения сил происходят постоянно: Там провоцируют постоянно, мы должны увидеть желание (другой стороны развести силы – ред.), - сказал министр. Он также уточнил, что пока разведение сил запланировано только на участке в районе двух населенных пунктов, а не всей линии разграничения: Сейчас мы говорим только о двух населённых пунктах - это две точки шириной в один километр - это Золотое и Петровское. По другим идёт техническое изучение, и мы сейчас разбираемся, - сказал Загороднюк.





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