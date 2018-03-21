Она является государственным праздником, следовательно предусматривается дополнительный выходной. В этом году будет три выходных с 7 по 9 апреля, передает «Урядовый курьер».

По индивидуальным графикам будут работать представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов.

Частные компании оставляют за собой право на количество выходных для своих сотрудников.

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