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Украинцы будут отдыхать на Пасху 3 дня подряд
21.03.2018 08:08
Украинцы будут отдыхать на Пасху 3 дня подряд В Украине Пасха-2018 приходится на первую неделю апреля.

Она является государственным праздником, следовательно предусматривается дополнительный выходной. В этом году будет три выходных с 7 по 9 апреля, передает «Урядовый курьер».

По индивидуальным графикам будут работать представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов.

Частные компании оставляют за собой право на количество выходных для своих сотрудников.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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