Ночью и утром в большинстве областей ожидается снег, вьюга, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях — сильный снег (в Приазовье мокрый снег с дождем, кое-где гололед), днем в Украине кое-где небольшой снег, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с, ночью в Приазовье кое-где 25-28 м/с.На дорогах гололедица.

В западных областях Украины местами снег, температура ночью -5…-7°, днем около -1…+1°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Карпатах снег, температура воздуха ночью -5…-7°, днем 0…+2°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с

На севере Украины ночью снег. Температура ночью -5…-7°, днем 0…+2°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В центре Украины снег, температура ночью -5…-7°, днем около -1…+1°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

На востоке Украины дождь со снегом, ночью -3…-5°, днем -1…+1°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью -4…-6°, днем около 0…+2°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В Крыму снег; температура ночью -1…+1°, днем 0…+2°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В Киеве 21 марта ночью, утром снег, слабая вьюга, днем кое-где небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью -6…-8° мороза, днем около 0°.

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