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|Военные учения в Крыму сразу после выборов вызывают тревогу
|21.03.2018 08:24
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Также дает тревожный сигнал о дальнейших нарушениях прав человека на аннексированной территории. Такое мнение высказал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
«Эти учения однозначно были запланированы под выборы. То есть проведение выборов и сразу же проведения учений, чтобы показать свою военную сила в Крыму. Россия при этом не имеет никаких иллюзий. Они абсолютно четко представляли, что будет негативная реакция как Украины, так и международного сообщества», — сказал Тимчук.
Он считает, что именно следовательно учения планировались задолго до всех нынешних событий и заявлений европейских политиков о непризнании выборов в Крыму. Бряцание оружием направлено и на Украине, и на международное сообщество.
«Должен отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день россияне построили в Крыму государство в государстве. Если Россия — это территория, находящаяся под куполом российских спецслужб, Крым — это не только влияние российских спецслужб, а действительно зона тотального контроля. Поэтому я не думаю, что любые выступления крымских татар (против аннексии или выборов Путина) как-то могут повлиять на стратегическую линию Кремля. Скорее наоборот, это сигнал для ФСБ, нужно более активно работать по ограничению прав человека», — отметил Тимчук.
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