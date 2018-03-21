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«Другая Вселенная. Параллельный мир», — военный эксперт из России побывал в Нью-Йорке (фото)
21.03.2018 08:32
«Другая Вселенная. Параллельный мир», — военный знаток из России побывал в Нью-Йорке (фото) Российский военный знаток Аркадий Бабченко после поездки в США сравнил атмосферу в Нью-Йорке с той, которая царит в Москве.

Как пишет он на своей странице в Facebook, город чувствуется «живым».

«Вроде, всё то же самое, что видел в кино, но — это совершенно живой город. В нем нет той «имперскости», которую ожидаешь от мировой столицы после Москвы. Он простой. Дружелюбный. Непонтовый. Без выпендрежа. Улочки маленькие, небоскребы миллиардеров без мордоворотов охраны, полиции и заборов, все открыто, все просто, для людей. Всё построено на здравом смысле. Потрясающий город. Другая Вселенная. Параллельный мир», — пишет он.

По его словам, впервые в жизни не захотелось возвращаться.

«Господи, какая война, какой Путин, «русский мир», тюрьмы, убийства, идиотия мании величия, темная другая вселенная с больными существами с искаженной злобной психикой… Зачем это всё? Кому это нужно? Кому нужна война?», — сказано в сообщении Бабченко.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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