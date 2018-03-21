Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, циклон постепенно отходить на северо-восток, который подвинет антициклон с Атлантики. На Западе – только кое-где небольшой снег, на юге ожидается прояснение.

21 марта ночью ожидается -3…-10 градусов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях. Днем 0… -5 градусов мороза, на юге – от -2 градусов мороза до +4 градусов тепла, в Крыму – + 4 +10 градусов тепла,

– отметила она.

В Киеве в среду будет идти снег, ночью до -5…- 7 градусов, днем ​​-1…- 3 градуса.

В ГСЧС отметили, что ночью и утром 21 марта во Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метель.

В южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, на Приазовье – до 25-28 м/с.

Прогноз погоды на среду, 21 марта, в городах Украины:

Ужгород — 0…+2

Львов — -1 …+1

Ивано-Франковск — 0…+2

Тернополь — -1 …+1

Черновцы — 0 … +2

Хмельницкий — -1 … +1

Луцк — +1… +3

Ровно — 0 … +2

Житомир — 0 … +2

Винница — 0 … +2

Одесса — 0 … +2

Николаев — 0 … +2

Херсон — + 1 … +3

Симферополь — 0 … +2

Кропивницкий — -1 … +1

Черкассы — -1 … +1

Чернигов — 0 … +2

Сумы — -1 … -3

Полтава — -1 … -3

Днепр — 0 … +2

Запорожье — + 1 … +3

Донецк — 0 … +2

Луганск — -1 … +1

Харьков — -1 … -3

Киев — -1 … +1

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