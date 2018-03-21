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|21 марта снежная буря продолжится — Украину засыпает снегом
|21.03.2018 08:40
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Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, циклон постепенно отходить на северо-восток, который подвинет антициклон с Атлантики. На Западе – только кое-где небольшой снег, на юге ожидается прояснение.
21 марта ночью ожидается -3…-10 градусов в Черниговской,
Сумской, Харьковской, Луганской областях. Днем 0… -5 градусов
мороза, на юге – от -2 градусов мороза до +4 градусов тепла, в
Крыму – + 4 +10 градусов тепла,
В Киеве в среду будет идти снег, ночью до -5…- 7 градусов, днем -1…- 3 градуса.
В ГСЧС отметили, что ночью и утром 21 марта во Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метель.
В южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, на Приазовье – до 25-28 м/с.
Прогноз погоды на среду, 21 марта, в городах Украины:
Ужгород — 0…+2
Львов — -1 …+1
Ивано-Франковск — 0…+2
Тернополь — -1 …+1
Черновцы — 0 … +2
Хмельницкий — -1 … +1
Луцк — +1… +3
Ровно — 0 … +2
Житомир — 0 … +2
Винница — 0 … +2
Одесса — 0 … +2
Николаев — 0 … +2
Херсон — + 1 … +3
Симферополь — 0 … +2
Кропивницкий — -1 … +1
Черкассы — -1 … +1
Чернигов — 0 … +2
Сумы — -1 … -3
Полтава — -1 … -3
Днепр — 0 … +2
Запорожье — + 1 … +3
Донецк — 0 … +2
Луганск — -1 … +1
Харьков — -1 … -3
Киев — -1 … +1Источник