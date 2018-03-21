Только весной 1942 года из Закарпатья отправили на принудительные работы в глубь Венгрии более 14 000 человек, пишет журналист Александр Гаврош.

«Общеизвестно, что во времена венгерской оккупации 1939-1944 годов погибло от репрессий около ста тысяч закарпатцев (каждый шестой житель края). Однако почти ничего не говорится о еще один вид репрессий — трудовые лагеря, которые венгерская власть начала создавать еще в 1939 году», — пишет он.

На Закарпатье в трудовые лагеря не забирали представителей привилегированных наций (венгров и немцев), а только людей «второго сорта» — из числа украинского, еврейского, румынского, словацкого, цыганского населения.

«Только весной 1942 года из Закарпатья отправили на принудительные работы в глубь Венгрии более 14 000 человек. По послевоенным подсчетам специальной комиссии Закарпатской области, оккупационная власть забрала у трудовые лагеря Венгрии и Германии около 71 000 закарпатцев, применив этнический критерий. Тяжело работая под жестоким контролем военных и жандармов в холод и жару, они, полуголодные, вынуждены были выполнять доведенные нормы под угрозой беспощадного наказания», — напомнил журналист.

Показания украинцев были собраны в книге «В рабстве: устные истории принудительных рабочих из Закарпатья 1939-1944 годов», которую подготовили известные историки.

Так Иван Пелех, которого вывезли в 1943 году в трудовые лагеря Венгрии и Германии, рассказывал, что от изнурительных работ и истощения украинцы теряли сознание.

«Представьте себе, на улице зима, холод, солдаты в шинелях, рукавицах, шапках, а мы в рубашках, потертых штанах, полуголые, синие, с лопатами в руках … Умереть хотелось как можно быстрее. Каждую ночь из бараков выносили трупы тех, кто не выдержал условий. Я мечтал присоединиться к их числу, но перед тем хотя поесть вволю», — сообщил он.

«Словно скот, в вожжи запрягали людей и заставляли тянуть лес, камни, бытовые материалы», — рассказал Юрий Берега из села Келечин.

«В случае неповиновения проводили «десяткування», то есть каждого десятого расстреливали. За выполнение нормы получали 400 грамм хлеба в день», — рассказывал Петр Гаврилко из Буштына.

«Об условиях труда даже не хочется вспоминать, потому что сказать, что было трудно — не сказать ничего», — сообщил Михаил Микович.

Юрий Куруц с Дубровки вспомнил о повешенных беглецах в гуцульской одежде, на которых вынужден был смотреть весь лагерь как на предупреждение.

Авторы книги отметили, что в современной венгерской историографии сознательно обходят неудобные факты из прошлого Венгрии, куда в годы Второй мировой войны входило Закарпатье.

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