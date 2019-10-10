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В Укрзализныце анонсируют подорожание тарифов
10.10.2019 17:45
Повышение цен на электроэнергию, которое произошло после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, приведет к повышению тарифов Укрзализныци на перевозку грузов и пассажиров в 2020 году.

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Об этом заявил глава правлении компании Евгений Кравцов в интервью Цензор.net.

"Повышение цен на электроэнергию отразится на затратах, и только потом наши затраты перекладываются в тарифы. Ничего нового – деньги из воздуха, увы, мы не возьмем", - сказал Кравцов.

По его словам, Укрзализныця, как и весь рынок сейчас "задает вопросы".

"Это серьезное повышение стоимости электроэнергии. Пока сказать, на сколько увеличится сумма затрат, сложно. Цифры будут ближе к концу года", отметил Кравцов.

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону О рынке электроэнергии, принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

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