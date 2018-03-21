Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Понимаете, Путин в определенной степени купил Чечню через Кадырова. Они заливают туда деньгами, Кадыров ездит по миру. Нельзя их сравнивать. Чечня – это федеральный субъект РФ. А Крым – это аннексированная территория. Она присоединена в нарушение международного права. Там выборов никаких быть не может. Вся эта процедура нелегитимна, как бы ее не называли. Это преступный способ, который не предвиден международным правом. О чем мы говорим, если есть факт аннексии, то какие могут быть выборы», — отметил знаток.

При этом он пояснил, что мировое общество не могло признать полностью выборы нелегитимными.

«Мы должны быть реалистами и понимать, что признать выборы вообще нелегитимными невозможно. Но признать сам факт проведения избирательной кампании, агитации в Крыму нелегитимной — это факт», — подчеркнул Мусиенко.

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