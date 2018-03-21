Об этом говорится в повестке дня Рады.

Первым блоком вопросов в среду традиционно предусмотрены вопросы ратификации. Так, на этот раз парламент планирует принять два президентских и два правительственных законопроекта — 0166 «О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления», 7195 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления», 0145 «О ратификации Генерального Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны» и 0153 «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок».

Далее Рада собирается принять в первом чтении проект закона 6142 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» по защите жилищных прав студентов», согласно которому предусмотрено обеспечение молодых людей из числа ВПО гарантированным временным местом проживания и совершенствование процедуры регистрации их места жительства.

После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта 4186 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи» и проекта постановления 2335 «О мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц».

Следующим блоком депутаты рассмотрят проект постановления о проведении парламентских слушаний, в частности проект постановления 8082 «О проведении парламентских слушаний на тему: «Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп» и 6129 «О проведении парламентских слушаний на тему: «Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенных изменений климата».

Далее парламентарии собираются перейти к принятию во втором чтении законопроекта 4591 «Об учреждении бизнес-омбудсмена».

В 15:00 в среду в Раде состоятся парламентские слушания на тему «Национальная инновационная система: состояние и законодательное обеспечение развития».

Остаток дня, с 16:00 народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира