Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас его тело пытаются спустить к подножию горы. При этом двое других туристов смогли спуститься самостоятельно.

В ГосЧС также рассказали, что сегодня поисковые работы начались около пяти часов утра, а около часу дня спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего между Гропой и горой Выход.

Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорилец Верховинского района.

По предварительной информации у погибшего – 34-летнего жителя Ужгорода произошел искренний приступ, в результате которого он скончался.

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