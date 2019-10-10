|Перепись населения в Украине запланирована на конец 2020
|10.10.2019 18:04
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Об этом со ссылкой на комментарий Госстата сообщает Украинская правда в четверг, 10 октября.
"С 10 по 30 ноября 2020 года респондентам будет предоставлена возможность доступа к web-порталу для предоставления ответов через Интернет. С 3 по 23 декабря будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения переписной документации с помощью планшетов", - сказано в публикациии.
Во избежание двойного подсчета и недоучета Госстат планирует 24-26 декабря 2020 года провести выборочный контрольный обход жилых домов.
На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в бюджет-2020 планируется заложить 3 миллиарда 431 миллион гривен.