Всеукраинская перепись населения пройдет в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины в комментарии “Украинской правде“.

Как сообщается, перепись пройдет в два этапа: С 10 по 30 ноября 2020 года респондентам будет предоставлена возможность доступа к web-порталу для предоставления ответов через Интернет.

С 3 по 23 декабря будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения переписной документации с помощью планшетов, - заявили в Госстате.

Кроме того, после завершения переписи 24-26 декабря 2020 года будет проведен выборочный контрольный обход квартир и жилых домов “во избежание двойного подсчета и недоучета“.

На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в предложенный Верховной Раде проект бюджета на 2020 год, заложено 3 миллиарда 431 миллион гривен. Хотя ранее Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что на перепись населения понадобится 5 миллиардов гривен.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира