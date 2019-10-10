Пресмарафон Володимира Зеленського у фото
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10.10.2019
Київ, Україна
Радіо Свобода
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Метки: журналисты, пресс-конференции, Зеленский.
Пресмарафон Володимира Зеленського у фото
Президент України Володимир Зеленський проводить у Києві пресмарафон. 10 фото з фудмаркету, де Зеленський відповідає на запитання журналістів.