|У украинских школьников совсем скоро начнутся весенние каникулы
|21.03.2018 11:09
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В школах учебный процесс восстановят 2 апреля.
Сразу после каникул школьники будут 3 дня выходных на Пасху: 7, 8 и 9 апреля.
В связи с Международным днем труда школьники будут отдыхать 1 и 2 мая. Выходной также иметь 28 мая на Троицу.
С 1 июня в школах начнутся летние каникулы. Они продлятся 3 месяца.Автор: 24tv.ua
Даты каникул учебные заведения принимают самостоятельно. Однако при этом следует придерживаться рекомендаций Минобразования. Дополнительные каникулы или перенос сроков возможны из-за низких температур воздуха, холода в учебных комнатах или карантина.
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