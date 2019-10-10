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Дубинский решил отозвать законопроект о налоге на обмен валют
10.10.2019 18:59
Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский заявляет, что отозвал законопроект №2208 о налоге на покупку наличной валюты.

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Об этом он написал в Facebook.

Дубинский отметил, что провел опрос между своих подписчиков, большинство из которых якобы не поддержали его инициативу: 8000 голосов против (79%) и 2000 - за (21%).

"В результате опроса отзываю соответствующий законопроект", - написал нардеп и добавил фото заявления на имя спикера Дмитрия Разумкова.

Законопроектом предлагалось ввести налог на обмен валют в наличной форме и направить эти деньги на развитие спорта.

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