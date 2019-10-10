А этот запах на руках, который так досаждает после чистки рыбы, а ножи, а посуда… Но не стоит себе отказывать в столь важном для нашего рациона продукте, покупайте рыбу, а мы подскажем как бороться с рыбным запахом:

1. Для хранения рыбы в холодильнике, обязательно, используйте пищевые боксы с крышкой, либо очень хорошо заматывайте рыбу в пакет, а лучше в два, иначе продукты, которые хранятся по соседству имеют все шансы вобрать в себя рыбный запах;

2. После разделывания рыбы, нож и разделочную доску промойте горячей водой с моющим средством, либо водой с сухой горчицей, либо водой с уксусом. А после мытья, для надежности, протрите долькой лимона. Эти же методы будут актуальными для устранения рыбного запаха с рук.

3. А устранить рыбный запах в помещении, помогут следующие способы: очистите апельсин или лимон, их запах способен подавить многие запахи; вскипятите в маленьком ковшике немного воды с уксусом, испарения уксуса работают как и цитрусовые; отлично подавляет рыбный запах кофе, просто заварите чашечку кофе или поджарьте немного зерен на сковороде.

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