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|«Супрун бы просто не успела», — в Сети показали ужасное состояние столичной больницы (фото)
|21.03.2018 12:41
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Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Olesia Kovalivna.
«На фото неврологическое отделение столичной Святошинской больницы. Мой дед после инсульта спит на ящиках или тумбах в коридоре вместе с другими пациентами, где одна утка на отделение, нет бинтов и жить не хочется.
Потому что это не Ульяна Супрун убила больницы. А для того, чтобы такого не было, надо, чтобы деньги шли за пациентом — и не в халате врача, и не в конверте завотделения, а через кассу и чеки. А богомольцефилам скажу. Вы сами понимаете, что так убить больницу Супрун бы просто не успела. Разве только этим отделением и занималась два года», — пишет журналистка.Автор: Facebook Источник