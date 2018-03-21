Деловые Сводки
- «Супрун бы просто не успела», — в Сети показали ужасное состояние столичной больницы (фото)
- Британский посол отказался участвовать во встрече в МИД РФ по делу об отравлении Скрипаля
- Лавров пытается выяснить местонахождение отравленного Скрипаля
- Законопроект о нацбезопасности нуждается в анализе, - Дмитрий Тымчук
- Цукерберг может встретиться с сотрудниками Facebook в пятницу
|В Москве временно прекратили работать визовые центры Польши
|21.03.2018 12:49
|
Ситуация продлится около двух недель. Посольство Польши в это время будет продлевать договор с визовым провайдером VFS Global. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.
Подача визовых заявлений с 23 марта 2018 теперь вероятно только через консульский отдел посольства Республики Польша в Москве при условии предварительной регистрации.
Решение о временном приостановлении работы визовых центров не связано с политикой, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
В начале апреля работа центров должна восстановиться. Только новый договор вступит в силу, прием заявлений во всех визовых центрах на территории России будет восстановлено.
Источник