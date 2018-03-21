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|Момент обрушения жилого здания в Мурманске попал на видео (фото, видео)
|21.03.2018 13:04
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Газ в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома на улице Свердлова взорвался вечером 20 марта.
В результате обрушилась часть кровли, перекрытия и часть внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно.
Местное издание B-Port уточняет, что в результате происшествия двое человек погибли и пятеро пострадали.
По информации источника Интерфакса, «на месте взрыва обнаружено тело погибшего, пострадавших увозят с ожогами дыхательных путей».
По его данным, пять человек заблокированы на третьем этаже жилого дома.
«Угол дома обрушился с пятого по третий этаж. На третьем этаже остаются заблокированными пятеро жильцов», — сказал источник. По предварительным данным, они живы.
По данным НТВ, из-под завалов достали трех пострадавших.
Сообщается, что погибшего убило плитой во время взрыва. Мужчина просто проходил мимо.
Кроме того, один из пострадавших, в чьей квартире взорвался газ, до происшествия обозначил этот день, как дату смерти.Источник