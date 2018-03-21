Лента для проверки сумок у входа для народных депутатов

Ленту для проверки сумок депутатов поставили у входа, куда заходят только народные избранники.

По словам охранников, в среду нардепы уже сдавали оружие. Однако фамилии назвать они отказались.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира