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В Верховной Раде уже появились сканеры для проверки личных вещей нардепов
21.03.2018 13:12
В Верховной Раде уже появились сканеры для проверки личных вещей нардепов На второй день после принятия соответствующего закона в парламенте установили рентген-оборудование для проверки личных вещей народных депутатов.

Лента для проверки сумок у входа для народных депутатов

Ленту для проверки сумок депутатов поставили у входа, куда заходят только народные избранники.

По словам охранников, в среду нардепы уже сдавали оружие. Однако фамилии назвать они отказались.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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