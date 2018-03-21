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|В Верховной Раде уже появились сканеры для проверки личных вещей нардепов
|21.03.2018 13:12
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Лента для проверки сумок у входа для народных депутатов
Ленту для проверки сумок депутатов поставили у входа, куда заходят только народные избранники.
По словам охранников, в среду нардепы уже сдавали оружие. Однако фамилии назвать они отказались.
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