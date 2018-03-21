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|Черствый хлеб и испорченные продукты — пенсионерка из Луганска рассказала, как и что едят люди в оккупированном городе
|21.03.2018 13:20
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В оккупированном городе самой уязвимой группой оказались пенсионеры.
Для таких были открыты специальные столовые, в которых один раз в день можно было получить порцию первого или второго блюда и хлеб. Так питались шесть дней в неделю те, кто не имел ничего другого. Если эту порцию растягивать, ее хватало на два раза.
Люди стояли в многочасовых очередях. Многие не выдерживали и падали в обморок. Были и случаи смертей.
Многие пенсионеры забыли о мясе. Покупают куриные суповые наборы и куриные шеи на плов.
Еще покупают белорусские сардели, потому что они в два раза дешевле местных сосисок.
Вместо масла — маргарин или спред, а сметана строго по ложке в борщ.
Даже при таком режиме тотальной экономии денег не хватает, и многие экономят на хлебе. Покупают уцененный просроченный хлеб. Он стоит третью часть от полной стоимости, но за ним всегда очередь.
Фрукты, грибы, зелень и овощи везут из ближайших городов.
Пучок укропа или петрушки стоит 10 рублей (5 грн.), кинза 50 рублей (25 грн.), Огурцы стоят до 200 рублей за килограмм (100 грн.).
Полкилограмма сметаны и творога, сливочного масла и детский десерт потянут на 480 рублей (240 грн.).
Это голодная жизнь, это тотальное чувство голода, это ограничение себя во всем, кроме самого необходимого.
Это запрет на мороженое и печенье, на фрукты и просто качественные пищевые продукты.
«Впервые я заметила, что что-то изменилось, когда на первый после 2014 года день рождения мамы подарком был накрытый стол. Ни на торт, ни на алкоголь денег уже не осталось «, — говорит пенсионерка.
Денег хватает только на еду. Вся зарплата съедается.
У многих пенсионеров Луганска появилось хроническое чувство голода.
Люди пытаются есть про запас на случай, если следующего приема пищи может не быть. Сытость в этом случае дает ощущение безопасности, комфорта и благосостояния. Хотя бы на некоторое время.
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