В оккупированном городе самой уязвимой группой оказались пенсионеры.

Для таких были открыты специальные столовые, в которых один раз в день можно было получить порцию первого или второго блюда и хлеб. Так питались шесть дней в неделю те, кто не имел ничего другого. Если эту порцию растягивать, ее хватало на два раза.

Люди стояли в многочасовых очередях. Многие не выдерживали и падали в обморок. Были и случаи смертей.

Многие пенсионеры забыли о мясе. Покупают куриные суповые наборы и куриные шеи на плов.

Еще покупают белорусские сардели, потому что они в два раза дешевле местных сосисок.

Вместо масла — маргарин или спред, а сметана строго по ложке в борщ.

Даже при таком режиме тотальной экономии денег не хватает, и многие экономят на хлебе. Покупают уцененный просроченный хлеб. Он стоит третью часть от полной стоимости, но за ним всегда очередь.

Фрукты, грибы, зелень и овощи везут из ближайших городов.

Пучок укропа или петрушки стоит 10 рублей (5 грн.), кинза 50 рублей (25 грн.), Огурцы стоят до 200 рублей за килограмм (100 грн.).

Полкилограмма сметаны и творога, сливочного масла и детский десерт потянут на 480 рублей (240 грн.).

Это голодная жизнь, это тотальное чувство голода, это ограничение себя во всем, кроме самого необходимого.

Это запрет на мороженое и печенье, на фрукты и просто качественные пищевые продукты.

«Впервые я заметила, что что-то изменилось, когда на первый после 2014 года день рождения мамы подарком был накрытый стол. Ни на торт, ни на алкоголь денег уже не осталось «, — говорит пенсионерка.

Денег хватает только на еду. Вся зарплата съедается.

У многих пенсионеров Луганска появилось хроническое чувство голода.

Люди пытаются есть про запас на случай, если следующего приема пищи может не быть. Сытость в этом случае дает ощущение безопасности, комфорта и благосостояния. Хотя бы на некоторое время.

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