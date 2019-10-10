Полтысячи мальков краснокнижной стерляди выпустили в Днестр. За последние пятнадцать лет популяция этой рыбы так уменьшилась, что ученым приходится помогать природе.

Мальков для этого выращивали полгода. Рыбка уже не маленькая, и теперь ни один хищник ей не помеха. Всего мальков полтысячи, но после зарыбления обычно выживает треть. У этих рыб шансы больше.

«Поскольку это довольно крупный и тяжелый так называемый зарыбок, почти 40 грамм каждая особь, то выживаемость будет гораздо выше», – объясняет Алексей Тощий, доцент кафедры биохимии и биотехнологии Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича.

Для разведения пять рыбин стерляди отловили шесть лет назад, и потомство они дали уже не впервые.

«Это уже второе такое поколение, оно полностью выращенное в неволе, но от родителей, выловленных из Днестра», – говорит Алексей Тощий.

Отметим, что стерлядь – краснокнижный вид. И если рыбоохранители находят ее в браконьерских сетях – выпускают обратно. Правда, иногда она и сама клюет на крючки рыбаков.

«Рыбакам попадается, но за нее очень большой штраф – 48 тысяч гривен. Так что вылавливать этот водный биоресурс нельзя», – напомнила начальник управления Госагентства рыбного хозяйства в Черновицкой области Виктория Устименко в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

А выпущенные рыбки отнерестятся уже через шесть лет.

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