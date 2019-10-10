|В Днестр выпустили 500 мальков краснокнижной рыбы
|10.10.2019 20:32
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Полтысячи мальков краснокнижной стерляди выпустили в Днестр. За последние пятнадцать лет популяция этой рыбы так уменьшилась, что ученым приходится помогать природе.
«Поскольку это довольно крупный и тяжелый так называемый зарыбок, почти 40 грамм каждая особь, то выживаемость будет гораздо выше», – объясняет Алексей Тощий, доцент кафедры биохимии и биотехнологии Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича.
«Это уже второе такое поколение, оно полностью выращенное в неволе, но от родителей, выловленных из Днестра», – говорит Алексей Тощий.
«Рыбакам попадается, но за нее очень большой штраф – 48 тысяч гривен. Так что вылавливать этот водный биоресурс нельзя», – напомнила начальник управления Госагентства рыбного хозяйства в Черновицкой области Виктория Устименко в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».