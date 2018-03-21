На подборке можно увидеть свадьбу Владимира Путина, пишет британское издание Еxpress.co.uk

На некоторых фотографиях он отдыхает с друзьями, а также на снимках появляются его родители, в частности, одно из фото демонстрирует, как он сидит на коленях у матери.

«Сейчас Владимир Путин — человек, который пытается дестабилизировать мир и захватить новые территории», — пишет издание.

Владимир Путин — уроженец Санкт-Петербурга. Служил в Восточной Германии в КГБ. Впервые избран президентом РФ в 2000 году. Уже 18 лет у власти — три раза становился президентом, был премьер-министром. 18 марта 2018 года избран на новый срок. При его каденции РФ аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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