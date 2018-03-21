Деловые Сводки
- Япония задумалась о строительстве авианосца, - The Wall Street Journal
- Теракт в Кабуле: 29 человек погибли, 52 получили ранения
- Путин поручил проработать список Собчак о помиловании 16 человек
- В Сети появились фотоснимки Путина от юности до прихода к власти
- Российские танки лишат «украинского оружия», - Минобороны РФ
|В Сети появились фотоснимки Путина от юности до прихода к власти
|21.03.2018 13:44
|
На подборке можно увидеть свадьбу Владимира Путина, пишет британское издание Еxpress.co.uk
Фото: AVALON.RED
На некоторых фотографиях он отдыхает с друзьями, а также на снимках появляются его родители, в частности, одно из фото демонстрирует, как он сидит на коленях у матери.
«Сейчас Владимир Путин — человек, который пытается дестабилизировать мир и захватить новые территории», — пишет издание.
Владимир Путин — уроженец Санкт-Петербурга. Служил в Восточной Германии в КГБ. Впервые избран президентом РФ в 2000 году. Уже 18 лет у власти — три раза становился президентом, был премьер-министром. 18 марта 2018 года избран на новый срок. При его каденции РФ аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.
Источник