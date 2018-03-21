Деловые Сводки
- Послы Германии, Франции и США отказались прийти в МИД России на встречу по «делу Скрипаля»
- СМИ узнали о возможном уходе Лаврова с поста главы МИД
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|Иностранные послы игнорируют просьбы России встретиться для обсуждения отравления Скрипаля
|21.03.2018 14:32
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Дипведомством РФ пригласило всех послов в Москве встретиться 21 марта. Им предложили обсудить вопрос отравления Скрипаля с экспертами российского Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, сообщает ТАСС.
Посол Китая в Москве Ли Хуэй, посол Франции Сильви Берману и посол Великобритании в России Лори Бристоузаявили, что не будут участвовать во встрече. Вместо себя отправят представителей дипмисий.
Между тем глава российского МИД Сергей Лавров, находясь с визитом в Японии, пытается выяснить местонахождение и состояние Сергея Скрипаля.
Российский и японский дипломаты согласились, что самое важное в деле отравления — прояснение всех фактов. Лавров добавил, что между них первоочередными считает два.
«Первый — где находится господин Скрипаль и его дочь. И второй — почему официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование еще займет месяцы, а приговор британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения. Надеюсь, что японские друзья России в своих дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить эти факты», — заявил Лавров.
Великобритания отказывается предоставлять российским дипломатам доступ к Скрипаля и его дочери, сообщал 18 марта «Интерфакс». Соответствующий консульский требование россияне отправили в британской МИД. Там ответили, что считают Скрипаля британским гражданином, следовательно доступ не предоставят.
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