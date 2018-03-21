Об этом рассказал экономист Максим Праздников.

Эксперт отметил, что в нынешнем году средняя цена на сигареты с учетом новых акцизов составит порядка 30 грн.

«До 2025 года ежегодный рост цен будет составлять порядка 20%. Если предположить, что курс гривни будет таким же, то к 2024 году цена составит 90-95 грн… Цена вырастет примерно в три раза», — прогнозирует он.

Праздников также сравнил цены на сигареты в Украине и странах Европы: «Если посмотреть на цены сейчас, то в той же Великобритании цена в уже в 10 раз выше. В пересчете на гривни цена на пачку сигарет там была бы 350-370 грн. В соседней Польше цена около 100 грн».

Экономист отметил, что сейчас контрабанда сигарет в Польшу является очень выгодной, но в ближайшие годы этот бизнес постепенно уйдет, «поскольку цена благодаря акцизу в Украине вырастет практически до такого же уровня».

Также знаток спрогнозировал, как подорожание сигарет повлияет на количество курящих украинцев. По его словам, при росте цен в 1,5 раза число курильщиков падает на 20-25%. По статистике, сегодня в Украине порядка 6 миллионов курильщиков.

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