Нововведение предусматривает разработку механизма предварительной проверки оснований для въезда иностранцев из государств миграционного риска, прежде только – россиян, в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить страну, передает пресс-служба главы государства.

В частности, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады ряда проектов законов, в том числе поручено подготовить изменения в законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле».

Также правительству поручено подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Кабмин должен обеспечить в месячный срок усовершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности, меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, разрешения соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов.

Кроме того, СНБО поручил правительству утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабмина от 12 июля 2017 года.

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