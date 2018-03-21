Россия продолжает открещиваться от обвинений в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и считают, что эта химическая набег могла быть срежиссирована британцами. Об этом заявил на брифинге для послов, аккредитованных в России, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД РФ Владимир Ермаков.

«Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта – британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами, напрямую или косвенно, (я никого ни в чем не обвиняю) срежиссировали нападение на российскую гражданку (Юлию, дочь Скрипаля). Третьего просто не дано. У нас нет никаких достоверных сведений относительного того, что и почему произошло с российской гражданкой за последние две недели», – заявил он.

Дипломат возмущен тем, что британцы не пускают к дочери Скрипаля российского консула, а также резко раскритиковал обвинения Британии в адрес России.

«От британских коллег прозвучала версия, что в рассматриваемом случае у них были применены боевые отравляющие вещества. Сразу возникает вопрос: а эти британские глашатаи, они вообще представляют, что такое боевое отравляющее вещество? Ведь любой уважающий себя знаток вам скажет, что реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте его применения. По поступающим из Лондона сюжетам мы видим, что в Солсбери совсем другая картина. Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты умышленно скрываются, а реальные улики за это время могли вообще уже исчезнуть – как, кстати, в Великобритании не раз случалось. То тогда вообще не понятно, о чем у них, британцев, идет речь? И причем здесь какие-то обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия», – сказал Ермаков.

Он уверяет, что России не было выгодно покушение на Скрипаля.

«Это, скорее только, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра. Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине – для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна», – подчеркнул дипломат.

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