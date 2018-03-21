Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков во время брифинга для иностранных послов.

«Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти или не способны обеспечить защиту от такого рода событий, например, теракта на своей территории. Или они сами непосредственно или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали набег на российскую гражданку ( Юлию Скрипаль, – «24»). Третьего просто не дано», – убежден он.

В МИД России также добавили, что удивлены отсутствием консульского допуска к Юлии Скрипаль.

У нас вызывает по меньшей мере большое удивление, что британские власти в нарушение элементарных цивилизованных норм межгосударственного общения не предоставляют российской стороне даже консульского доступа к российской гражданке, которая явно попала в беду, – добавил он.

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