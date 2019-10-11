Об этом сказал режиссер фильма “Захар Беркут” Ахтем Сеитаблаев в разговоре с журналистами на гала-премьере в кинотеатре “Киевская Русь”.

“Там, где я жил вместе с родителями, в Средней Азии, мы не проходили это произведение Ивана Франка. И следовательно я прочитал его, пересмотрел несколько раз необычайный фильм Леонида Осыки. И я точно знаю, что именно я оттуда взял. Великолепный состав актеров, замечательная атмосфера, метафорический фильм с четким гражданским месседжем. И следовательно, прочитав, увидев эту ленту, я знал, о чем я сегодня хочу рассказать”, - подчеркнул Сеитаблаев.

Он отметил, что литература Франко, и в частности “Захар Беркут”, является примером мировой литературы. И как любой пример мировой литературы он не только вечен, но и всегда актуален.

“Это борьба за собственный дом, за свою родину, за свою любовь, за то, что ты способен отстаивать, за что ты способен погибнуть... Это стремление отстаивать собственный образ жизни. И именно идеологический конфликт для меня является главным — конфликт между Тугаром Волком и Захаром Беркутом. Именно через него я заинтересовался этим проектом... И идеологическая конструкция, которую стремился воплотить в жизнь Тугар Волк, вошла в конфликт с мировоззрением Захара Беркута. Собственно, с этого начинается конфликт, а потом уже приходит третья сила, которой безразличны наши внутренние проблемы, и ужас наступает для всех. Не в такие ли времена мы сейчас живем? Не вынуждены ли украинцы отстаивать свое право на свой собственный образ жизни, на собственное достоинство?” - прозвучал от режиссера риторический вопрос.

Сеитаблаев добавил, что нашел в книге то, что перекликается с его собственными ощущениями: “Я открыл для себя много эмоций, которые заложены внутри этого произведения. Я - крымский татарин, я пять лет не был дома, на родине. И за пять лет я видел свою маму и своего отца только три раза”, - рассказал Ахтем.

Режиссер отметил, что все иностранные актеры прочитали эту повесть и задавали очень много вопросов.

“В частности, Роберт Патрик (Захар Беркут) и Томми Флэнаган (Тугар Волк) очень интересовались тем, откуда берет начало эта сказка и что сейчас происходит в Украине. Они же слышали, что в Украине идет война, что Украина защищается от внешнего агрессора — от России. И они были, в первую очередь, удивлены тем, что во время войны в Украине занимаются культурой, и кино в частности. Они были удивлены Карпатами, варениками с вишней... И они были очень готовы к сотрудничеству, что чувствовалось на площадке. Они настоящие мужчины, настоящие актеры. И моей личной гордостью является то, что наши украинские артисты никоим образом не уступают голливудским актерам”, - подчеркнул Сеитаблаев.

Он также отметил, что ни разу не слышал он иностранных звезд, которых много снялось в фильме, каких-то особых прихотей.

“Да, у них был свой определенный райдер, и в этом ничего необычного нет. А что касается труда, непосредственно воплощения своего персонажа, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то из них не знал или, не дай Бог, своего текста или контекста того, что мы снимаем, или был не готов физически. Это всегда рабоче хорошее настроение. Это всегда знание того, где стоит камера, как работает свет. Это очень важная составляющая профессии актера. И она очень помогает и режиссеру, и оператору, когда актер каким-то своим 25-м чувством точно знает, как движется камера, с какой скоростью, где именно сейчас он должен находиться. В нашей ленте очень много так называемых экшен-сцен, следовательно такое сотрудничество почти на уровне интуиции с камерой — это очень важно”, - подчеркнул Сеитаблаев.

Относительно международного проката он сказал, что команда фильма мечтает о нем, но самый главный зритель - здесь, в Украине.

“И если эта лента получит в Украине хороший фидбэк, это будет довольно мощным основанием для того, чтобы потом состоялся международный прокат... А я ожидаю, прежде только эмоциональной реакции. Это, в первую очередь, зрительское кино. Я надеюсь, что, кроме того, что оно динамичное, яркое, оно также наполнено смыслом и эмоциями. Для меня главное, чтобы зритель не остался равнодушным и чтобы каждый нашел что-то свое в этом фильме - или любовь к родине, или подтверждение того, что за то, что тебе дорого, стоит бороться”, - отметил режиссер.

Как сообщал Укринформ, в Киеве состоялась гала-премьера исторической драмы “Захар Беркут”. В широкий прокат лента выходит сегодня, 10 октября.

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