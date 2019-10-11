Об этом он сказал в разговоре с журналистами, сообщает корреспондент Укринформа.

“В ГПСУ штатная численность генералов составляла 54 должности. На момент моего назначения на должность 38 человек имело звание - генерал. После реформы по администрации мы сократили 6 должностей генералов. А в завершение реформирования у нас должно остаться только 19 генералов”, - сказал Дейнеко.

Он также отметил, что реформу в ведомстве рядовые работники ГПСУ восприняли на “ура” . Им будет увеличено финансирование, из-за сокращения машин в администрации сможет выделяться большее количество горючего.

“Конечно, те, кто занимал должности генералов, они недовольны и обижены. Они считают, что их незаконно лишили должностей и привилегий”, - добавил председатель ГПСУ.

Дейнеко подчеркнул, что считает свои действия полностью законными, и может встретиться в суде с теми, кто недоволен. “У меня есть опыт, в свое время я 4 года отстаивал свою правоту в суде и выиграл”, - добавил он.

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