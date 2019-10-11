Парламент Румынии большинством голосов проголосовал за отставку правительства под руководством Виорики Дэнчилэ. Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, за отставку правительства проголосовали 238 депутатов (при необходимом минимуме в 234 голоса). Несколькими днями ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект о вотуме недоверия правительству. Под законопроектом подписались около 240 депутатов. Дэнчилэ была назначена на должность премьер-министра в 2018 году. Согласно румынскому законодательству, президент Румынии Клаус Йоханнис после консультаций с парламентскими фракциями должен выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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