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|Правительство Румынии отправили в отставку
|11.10.2019 09:47
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Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, за отставку правительства проголосовали 238 депутатов (при необходимом минимуме в 234 голоса).
Несколькими днями ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект о вотуме недоверия правительству. Под законопроектом подписались около 240 депутатов.
Дэнчилэ была назначена на должность премьер-министра в 2018 году.
Согласно румынскому законодательству, президент Румынии Клаус Йоханнис после консультаций с парламентскими фракциями должен выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства.