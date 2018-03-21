CEO Twitter Джек Дорси считает, что через десять лет Bitcoin обойдет по важности доллар и станет самой актуальной валютой в мире.

«В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет Bitcoin», — сказал Дорси.

Несмотря на то, что в настоящий момент Bitcoin испытывает определенные проблемы, которые, по словам Дорси, мешают ему стать эффективным, дальнейшие разработки протокола приведут к качественным изменениям.

«Пока он медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это уйдет. Есть новые технологии, которые делают блокчейн более доступным», — добавил он.

21 марта, курс криптовалюты Bitcoin перешагивал отметку в 9 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. Еще 15 марта Bitcoin падал ниже психологической отметки в 8 тыс. долларов, но после этого произошла небольшая коррекция курса.

Как отмечают эксперты, рост курса биткоина связан с тем, что Совет по финансовой стабильности (FSB) не увидел угроз для глобальной финансовой системы со стороны криптовалют. Решение FSB презентовали в преддверии встречи глав финансовых ведомств стран G20 в Буэнос-Айресе. На этой встрече министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков G20 обсудят ключевые вопросы мировой экономики, сделав выговор на контроле за криптовалютами и развитии цифровых финансовых технологий. Саммит G20 может стать поворотным пунктом для рынка криптовалют на фоне призывов инвесторов к принятию глобального координированного подхода к регулированию этого рынка.

Свой вклад в регулирование криптовалют предложил и Международный валютный фонд — директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард предупредила о «темной стороне» криптовалют и рисках, связанных с этим динамичным рынком.

При этом рыночные аналитики допускают, что Bitcoin вновь упадет ниже 8 тыс. долларов. Падение может произойти уже на текущей неделе.

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