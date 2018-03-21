Деловые Сводки
- Из-за инцидента с картой Украины без Крыма был уволен режиссер одного из телеканалов
- Украинская заробитчанка поразила судей выступлением на талант-шоу в Португалии (ВИДЕО)
- Глава МИД Великобритании поставил Путина на одну ступень с Гитлером
- Россия запустила на МКС ракету с экипажем (видео)
- Пустым холодильником сыт не будешь, - Крымский бандеровец
|Россия запустила на МКС ракету с экипажем (видео)
|21.03.2018 23:53
|
На космодроме Байконур в Казахстане с Гагаринского старта состоялся успешный запуск российской ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08. Об этом сообщает Роскосмос вечером в среду, 21 марта.
В составе экипажа корабля члены длительной экспедиции МКС-55/56 – космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На борту МКС их встретят россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.
Корабль будет причаливать к МКС по двухсуточной схеме.
Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта в 21:41 по Киеву.
Источник