Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил президента России с лидером нацистской Германии.

По мнению министра, бессменный президент РФ использует ЧМ также, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для укрепления имиджа страны.

Об этом Джонсон заявил на заседании парламента Великобритании, когда политики обсуждали саму возможность участие спортсменов своей страны в соревнованиях на территории Российской Федерации.

Кроме того, Борис Джонсон отдельно подчеркнул, что правящая вершина РФ во главе с Путиным ведет себя агрессивно по отношению к международному сообществу.

Глава МИД проинформировал, что представитель королевства, отвечающий за безопасность футбольных фанатов во время Чемпионата, был выдворен из России в рамках ответных мер за высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.

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